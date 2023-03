Triste, ALERTA GERAL para quem abastece o carro com GASOLINA

Apesar de ter ocorrido uma redução nos valores dos combustíveis feito nas refinarias pela Petrobras, o consumidor final acabou sofrendo com o aumento nos preços, especialmente da gasolina. Então, uma antiga prática voltou a ser popular: a pesquisa pelos menores valores pelos motoristas até encontrar um posto que vende o litro da “gasosa” mais barato.

Todavia, por qual motivo o valor da gasolina tem essa variação (e muitas vezes exorbitante) de posto para posto? É o que você saberá na matéria de hoje do Notícias Concursos.

Por que o preço da gasolina varia tanto de posto para posto?

De acordo com a ANP (Agência Nacional do Petróleo), hoje em dia, a diferença nos preços deste combustível chega a ser de R$ 3,70 a cada litro, como acontece no estado de São Paulo. Isso ocorre porque o valor do combustível é livre, então, dependerá da margem do lucro desejada pelo dono do posto. Para tal, consideram-se os custos da revenda e distribuição do produto, que comumente variam por vários motivos.

A alíquota do ICMS, que é um dos impostos mais populares que incidem sobre o combustível, é diferente para cada estado. Ela também influencia nessa variação de custo.

Quando se está dentro de uma mesma cidade, qual é o motivo do preço variável do combustível?

Além da questão dos impostos, existem outros custos que o posto tem e que refletem no cálculo final. Por exemplo, há a manutenção do local, o aluguel do terreno, salário dos colaboradores (que é maior ou menor conforme regiões nobres) e IPTU.

Há de se contar também com os custos do transporte e da logística, que diferem de acordo com a localização dos postos. Assim, pode-se considerar que alguns deles estão em áreas que possuem pouca concorrência, então, isso permite que os preços sejam mais altos. Em locais onde se encontram vários postos próximos, a concorrência acaba se comprimindo, uma vez que o estabelecimento compete com os outros.

São mais fatores importantes que acabam por interferir no custo final do combustível:

O valor do barril do petróleo;

A cotação atual do dólar;

O preço do etanol – combustível que compõe 27% do total gasolina que é comercializada nos postos.

Então, conclui-se que não existe um limite de valor que o posto pode colocar na gasolina. Ademais, também não tem um valor máximo, ou mesmo necessidade de uma autorização dos órgãos públicos para o reajuste de preços repassados para o consumidor.

Em suma, é importante ressaltar que os valores baixos não querem dizer, precisamente, que os combustíveis foram adulterados. Em se tratando de alguma dúvida, os consumidores têm o direito de exigir que sejam realizados testes de qualidade na gasolina, assim como de volumetria das bombas.