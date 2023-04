Troca de Aaron Rodgers para o New York Jets: Vai acontecer esta semana?

EUt parece que a transferência de Aaron Rodgers de Green Bay Packers para o Jatos de Nova York está prestes a ser concluído e pode acontecer esta semana. De acordo com Albert Breer de Esportes ilustrados“tanto os Jets quanto os Packers mostram motivação para fechar o negócio.”

geleiras acredita que a relação entre os treinadores dos Jets e dos Packers, Robert Saleh e Matt LaFleurajudou a administrar qualquer tensão entre Rodgers e os Packers, tornando mais provável que a troca ocorra. De acordo com Breer: “Acho que pode acontecer esta semana e com certeza será feito antes do rascunho.”

Aaron Rodgers em sua próxima jogada depois de perder os playoffs: não seiLAPRESSE

O acordo supostamente veria o Jatos envie duas escolhas de draft: uma escolha de segunda rodada em 2023 e outra escolha de segunda rodada que pode se tornar uma escolha de primeira rodada em 2024 se o time fizer uma boa sequência nos playoffs.

No entanto, houve um pequeno obstáculo nas negociações, já que os Jets insistem em receber uma escolha de draft do embaladores se Rodgers se aposenta após a temporada de 2023.

Apesar desta questão, parece que ambas as equipes estão dispostas a fechar negócio. Os Jets há muito estão ligados à contratação do ex-MVP da NFL, e a adição de Rodgers seria um grande impulso para a franquia.

O drama Rodgers-Packers precisa terminar logo

Por outro lado, para os Packers, a transferência marcaria o fim de um período tumultuado em que Rodgers expressou publicamente sua frustração com a organização. A perda de um jogador tão importante seria um duro golpe, mas a adição de duas escolhas de alto draft poderia ajudar a amenizá-lo.

Se a transferência for aprovada, representaria uma mudança radical no cenário da NFL. Rodgers tem sido um dos zagueiros mais dominantes por mais de uma década, e sua chegada a Nova York pode ajudar a transformar os Jets em um candidato legítimo ao Super Bowl.

Rodgers dominou o ciclo de notícias da NFL por meses, mas parece que finalmente estamos nos aproximando de uma resolução.