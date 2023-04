TSA Engenharia VOLTA A CONTRATAR pelo país

A TSA Engenharia, companhia que disponibiliza soluções inovadoras em sistemas de automação, elétrica, instrumentação, informação, otimização de processos, comissionamento e mais, está contratando pessoas pelo Brasil. Dito isso, confira agora mesmo a lista abaixo:

Analista de Automação – Parauapebas – PA, Itaguaí – RJ e Itabira – MG – Efetivo;

Analista de Planejamento – Parauapebas – PA – Efetivo;

Analista de Sistemas – Ipatinga – MG;

Banco de Talentos para Pessoas com Deficiência (PCD) – Belo Horizonte – MG e Remoto;

Coordenador(a) Técnico – Parauapebas – PA – Efetivo;

Engenheiro(a) de Automação/Instrumentação – Itabirito – MG- Efetivo;

Engenheiro(a) de Automação – Vitória – ES – Efetivo;

Engenheiro(a) de Automação – Itabira – MG – Efetivo;

Estagiário(a) de Engenharia de Automação – Belo Horizonte – MG e Remoto – Estágio;

Estagiário (Comercial) – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Orçamentista – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Projetista de Elétrica – Itabira – MG, Vitória – ES e Congonhas – MG – Efetivo;

Projetista de Automação – Vitória – ES – Efetivo;

Técnico(a) de Automação – Parauapebas – PA – Efetivo;

Técnico(a) de Automação – Itabira – MG – Efetivo;

Técnico(a) de Automação – São Luís – MA – Efetivo;

Técnico(a) de Segurança do Trabalho – São Luís – MA e Vitória – ES – Efetivo;

Técnico(a) Eletricista – Canaã dos Carajás – PA – Efetivo;

Técnico(a) Eletricista – Parauapebas – PA – Efetivo;

Técnico(a) Mecânico – Parauapebas – PA – Efetivo.

Mais sobre a TSA Engenharia e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a TSA, é válido frisar que sua missão é buscar os melhores resultados para os seus clientes, utilizando tecnologias modernas, testadas e adequadas à cada necessidade.

O know-how oferecido pela TSA é o resultado da soma da competência adquirida no campo da engenharia, na integração de soluções e nas melhores práticas da gestão de projetos, aliada à tecnologia de renomadas empresas estrangeiras, com as quais a TSA celebrou acordos específicos de mercado.

Por fim, atuante no Brasil e exterior, com forte presença na América Latina, a TSA participa nos mercados siderúrgico, metalúrgico, mineral, óleo e gás, cimento, energia elétrica e fertilizante, com seu Modelo Integrado de Gestão do Crescimento Sustentado e Sustentável.

