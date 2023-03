Tua Tagovailoa: Dolphins ainda hesitam em assinar o contrato de $ 23 milhões do QB para 2024

Tua Tagovailoa é o presente e o futuro no Miami Dolphins posição de zagueiro certo? Bem, a franquia pode não estar totalmente confiante nesse pensamento, caso contrário, eles já teriam exercido a opção do quinto ano do contrato de estreante do jogador, o que garantiria a ele um dia de pagamento de $ 23,2 milhões para o temporada 2024.

Mike McDaniel falou sobre o futuro de Tua com os Dolphins

O treinador principal do Miami Dolphins, Mike McDaniel, falou no NFL Scouting Combine em Indianápolis sobre o futuro de Tua Tagovailoa com a franquia, especialmente quando perguntado sobre a opção do quinto ano do quarterback, dizendo que eles são melhor servidos utilizando o tempo que têm até o prazo.

“É assim que estamos abordando, mas isso não significa que estamos gastando muito tempo sem discutir isso. Isso é algo em que Chris e eu estamos trabalhando”, disse ele sobre seu trabalho. de acordo com Chris Grier, gerente geral da equipe.

Quando McDaniel foi questionado sobre as lesões de Tua ao longo de sua nova carreira, o técnico disse que suas lesões são consideradas e contabilizadas como fariam com qualquer outro jogador.

“Acho importante reconhecer que temos uma congruência de interesses dos Dolphins e do jogador, Tua, que ambos queremos que ele jogue em um nível muito alto por muito tempo pelo Miami Dolphins”.

Tua teve a melhor temporada de sua carreira com Mike McDaniel

Tua Tagovailoa perdeu vários jogos nesta temporada devido a concussões e várias lesões, mas apesar disso ele conseguiu estabelecer seus melhores recordes em jardas de passes, touchdowns de passes, rating de passador e porcentagem de conclusão.