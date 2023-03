Tucker Carlson defende Andrew Tate: sua detenção é obviamente uma armação

Sestrela da mídia ocial André Tate está sob custódia romena por alegações de tráfico humano, mas em meio a alegações suspeitas, Tucker Carlson veio em sua defesa.

O popular americano O comentarista político conservador sente como muitos nas redes sociais, que as reivindicações contra Tate estão sendo feitas por aqueles que querem pegá-lo devido à sua crescente popularidade entre os jovens do sexo masculino.

No programa de Carlson, um convidado dele, De Glandianoprovisoriamente implícito que a verdade está a favor de Tate, antes de Tucker expor suas opiniões sobre isso ser “uma armação” sem rodeios.

“No momento, infelizmente, porque há uma investigação criminal em andamento, não temos permissão para discutir todas as evidências muito favoráveis ​​que mostram que eles não cometeram nenhum crime neste caso”, disse Tina Glandian.

“Obviamente uma armação, Tina. Quero dizer, vamos parar de mentir”, disse Carlson.

“Esses caras eram super impopulares com as pessoas no comando e agora estão em uma “prisão romena” sob a “lei romena”.

“Vamos parar de jogar. Isso é exatamente o que é. Mas eu aprecio a atualização.”