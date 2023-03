Turnê mundial ‘Justice’ de Justin Bieber é cancelada após vários adiamentos

Justin Bieber retirou-se oficialmente de sua turnê mundial “Justice”.

Um anúncio na página verificada da turnê no Twitter, terça-feira (28 de fevereiro de 2023), confirmou que os shows finais não aconteceriam.

“Justin Bieber CANCELOU oficialmente as datas restantes de sua ‘Justice World Tour’. Entre em contato com seu ponto de compra para obter reembolsos para as datas de seus shows.”

A estrela havia dito em setembro que estaria “fazendo uma pausa nas turnês por enquanto”, para se concentrar em sua saúde. O vencedor de vários Grammy fez o anúncio em um post nas mídias sociais, acrescentando que se apresentar ao vivo “cobrou um pedágio real” nele.

A notícia veio apenas algumas semanas depois que ele retomou a turnê – que já havia sido adiada – depois que o cantor foi diagnosticado com uma doença rara que paralisou metade de seu rosto.

Bieber realizou seis shows ao vivo na Europa, seguidos pelo Rock in Rio. O cantor de “Peaches” disse: “Depois de sair do palco, o cansaço me dominou e percebi que preciso fazer da minha saúde a prioridade agora.”

Em junho, Bieber revelou que estava sofrendo de Síndrome de Ramsay Hunt, que causa paralisia facial e afeta os nervos da face por meio de um surto de herpes zoster.