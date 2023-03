Twitter alternativo Bluesky de Jack Dorsey disponível em beta fechado agora

Bluesky, uma nova alternativa ao Twitter criada por Jack Dorsey, agora está em beta fechado na App Store. O aplicativo apenas para convidados poderá em breve entrar em um campo lotado de concorrentes emergentes do Twitter, como o Mastodon. Os usuários interessados ​​podem entrar na lista de espera enviando seus endereços de e-mail.

Diz-se que Bluesky se inspirou significativamente no Twitter, embora com algumas variações menores, como usar a frase “E aí?” em vez de “O que está acontecendo?” e um método simplificado de criação de postagens (incluindo fotos) por meio de uma seleção de botão de adição. No entanto, ele incorpora recursos reconhecíveis, como pesquisa de usuários, acompanhamento e visualização de postagens em uma linha do tempo inicial.

Inicialmente lançado como um projeto paralelo financiado pelo Twitter em 2019, o Bluesky foi iniciado pelo cofundador e CEO do Twitter na época, Dorsey. Sua visão para o projeto era fornecer uma alternativa mais aberta à plataforma progressivamente centralizada do Twitter. Mais tarde, a Bluesky se tornou sua própria empresa em 2021.

Dorsey disse que acredita que a mídia social deve estar livre do controle corporativo ou governamental e que apenas o autor original deve ter o poder de remover seu conteúdo de mídia social. Sua opinião sobre a remoção de conteúdo contrasta com a decisão do Twitter de banir Donald Trump após seu papel na incitação da insurreição de 6 de janeiro. Dorsey, embora reconheça que a proibição foi a decisão certa, também se preocupou com seu precedente em colocar em risco uma “internet global livre e aberta”.

Permanece uma questão em aberto se os usuários do Twitter migrarão para o Bluesky em número suficiente para fazer uma diferença significativa. No entanto, muitas pessoas que buscam uma alternativa estão fazendo isso por causa do atual CEO do Twitter, Elon Musk, abraçar figuras e ideologias controversas. Com o apoio de Dorsey e uma visão de uma internet mais aberta e descentralizada, a Bluesky tem potencial para causar impacto.

