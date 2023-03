Twitter está fora do ar para milhares de usuários ao redor do mundo

O Twitter, a popular plataforma de mídia social usada por milhões de pessoas em todo o mundo, sofreu uma grande interrupção hoje, deixando milhares de usuários incapazes de acessar suas contas ou postar tweets.

De acordo com o Down Detector, os problemas começaram às 15h47 IST e estão afetando usuários em todo o mundo.

Relatos da interrupção começaram a surgir com usuários de vários países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Japão e Índia, relatando problemas com o site. O problema parecia ser generalizado, afetando as versões desktop e móvel da plataforma.

À medida que a notícia da interrupção se espalhou, muitos usuários recorreram a outras plataformas de mídia social, como Facebook e Instagram, para expressar sua frustração e confusão. Alguns usuários brincaram sobre a situação, enquanto outros expressaram preocupação com o impacto que a interrupção poderia ter em seus negócios ou vidas pessoais.

