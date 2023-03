Tyga compra corrente de diamante personalizada de $ 80.000 para Avril Lavigne

Avril Lavigne está parecendo gelada ultimamente… e as novas joias chamativas em volta do pescoço são cortesia de seu novo namorado, Tyga .

Eric Mavani um joalheiro de celebridades da cidade de Nova York, disse ao TMZ … Tyga presenteou Avril com a corrente de diamantes personalizada na quinta-feira, e a peça vale US $ 80 mil.

Como podem ver, a corrente apresenta vários pendentes… um com o primeiro nome da Avril, dois com a letra “A” imposta sobre um coração rosa, e um par de caveiras e ossos cruzados com fitas rosa.