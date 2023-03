Tyreek Hill arrasa na competição nos 60 metros rasos em evento de atletismo nos EUA

Colina Tyreek continua a provar que é talvez o melhor atleta da NFLe dominou como costuma fazer com as defesas adversárias em campo, mas agora em um Campeonato indoor de atletismo dos EUA na faixa etária de 25 a 29 anos que correu o corrida de 60 metros.

Isso pode ser uma evidência indiscutível de que Colina é o jogador mais rápido do NFLcomo costuma ser considerado pela maioria de seus colegas, depois que ele conseguiu cruzar a linha de chegada após apenas 6,7 segundos.

Tyreek é também o detentor do recorde de portador da bola mais rápido já registrado por Estatísticas da próxima geração da NFL no 23,4 milhas por horae isso aconteceu durante um chute de retorno em seu primeiro ano na liga com o Kansas City Chiefs.

Tyreek Hill era uma estrela do atletismo no ensino médio

Colina Tyreek era uma estrela do atletismo do ensino médio em Escola Secundária do Caféa quem elogiou vestindo um traje de corrida de sua alma mater.

Muito antes de Hill se tornar um wide receiver All-Pro quatro vezes na NFL, ele ganhou dois campeonatos estaduais no colégio, sendo nomeado um All-American em 2012 pelo USA Today.

Hill não corria desde seu tempo no estado de Oklahoma em 2014.