Tyreek Hill já está construindo vínculo com o novo companheiro de equipe dos Dolphins, Jalen Ramsey

Tele Miami Dolphins cornerback adquirido Jalen Ramsey de Los Angeles Rams no domingo em troca de uma escolha de terceira rodada de 2023 e um tight end caçador longo. Ninguém está mais empolgado com a troca do que o wide receiver Colina Tyreekque já desafiou seu novo companheiro de equipe.

Hill, 29 anos, foi ao Twitter para expressar sua empolgação com os próximos treinos e alertou Ramsey para não bater nele como fez durante o treino. Jogos do Pro Bowl de 2023.

Tryreek Hill diz que Tua Tagovailoa é o QB mais preciso da NFL

“Se você me acertar como fez naquele jogo de bandeira, estavam lutando”, twittou Hill.

Ramsey, 28, foi rápido em responder com um comentário que garantiu a Hill que ele não teria que se preocupar com isso.

“Minhas desculpas”, tuitou Ramsey. “Eu tive que aproveitar minha última oportunidade naquele momento. não vai acontecer de novo.”

Tyreek Hill vs. Jalen Ramsey

Hill e Ramsey são dois dos jogadores mais empolgantes do NFL e provavelmente no topo de suas respectivas posições.

O Miami terá muitos destaques tanto no lado ofensivo quanto no defensivo, mas as melhores jogadas provavelmente ocorrerão durante os treinos.

Hill é sete vezes selecionado para o Pro Bowl e Ramsey tem uma participação a menos no evento.

Seus estilos dinâmicos farão dos Dolphins uma das equipes mais empolgantes da próxima temporada. Agora eles só precisam descobrir a situação do quarterback.