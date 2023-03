Ubarana (SP) abre concurso para todos os níveis com salários até R$ 7,4 mil

A Prefeitura de Ubarana, no estado de São Paulo, está com inscrições abertas para concurso público que visa contratação de profissionais em diversas áreas.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Ubarana – SP vão de R$ 1.269,01 a R$ 7.420,00 mensais.

A Fama Consultoria é a responsável pela organização do concurso público.

Vagas e salários Ubarana – SP

A Prefeitura de Ubarana, no estado de São Paulo oferece, por meio de concurso público, 18 vagas para preenchimento imediato e vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior, distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível fundamental

Coveiro – 2 vagas;

Fiscal – 1 vaga;

Motorista – 4 vagas;

Recepcionista-Telefonista – 1 vaga;

Tratorista – 1 vaga;

Agente de Desenvolvimento Infantil – CR;

Auxiliar de Enfermagem – CR;

Guarda-Noturno – CR;

Merendeira – CR;

Monitor de Cursos – CR;

Monitor Educacional – CR;

Operador de Máquina – CR;

Pintor – Letrista – CR.

O salário oferecido para o cargo de nível fundamental varia entre R$ 1.269,01 a R$ 2.057,15 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Nível médio/técnico

Auxiliar de Consultório Dentário – 1 vaga;

Secretário de Escola – CR;

Tesoureiro – 1 vaga.

Para os cargos de nível médio/técnico os salários vão de R$ 1.425,09 a até R$ 2.057,15 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Nível superior

Farmacêutico – 1 vaga;

Fonoaudiólogo – 1 vaga;

Médico Clínico Geral – 3 vagas;

Médico Oftalmologista – 1 vaga;

Médico Ginecologista – CR;

Médico Pediatra – CR;

Professor de Educação Básica II – Artes – CR;

Professor de Educação Básica II – Ciências – CR;

Psicólogo – 1 vaga;

Responsável do Setor de Licitações e Contratos – CR.

Já para os cargos de nível superior a remuneração varia entre R$ 1.692,39 a R$ 7.420,00 por mês para uma jornada de trabalho que varia entre 12 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Ubarana – SP

Os interessados em participar do concurso público para a Prefeitura de Ubarana – SP devem realizar a inscrição até o dia 29 de março de 2023 diretamente pelo site da Fama Consultoria.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 40,00 a R$ 80,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Etapas concurso Ubarana – SP

O concurso público para a Prefeitura de Ubarana – SP contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Provas de títulos de caráter classificatório apenas para os cargos de para os cargos de Professor de Educação Básica II – Artes e Professor de Educação Básica II – Ciências.

de caráter classificatório apenas para os cargos de para os cargos de Professor de Educação Básica II – Artes e Professor de Educação Básica II – Ciências. Prova prática apenas para os cargos de Motorista, Operador de Máquina e Tratorista, de caráter eliminatório e classificatório.

Os candidatos inscritos aos cargos que exigirão Prova Prática, só serão convocados em data posterior para a realização da mesma caso tenha aproveitamento de 50% (cinquenta por cento) ou mais na Prova Objetiva, bem como a pontuação dos Títulos entregue pelos candidatos que concorrerão as vagas de PEB II, só serão somadas as Provas Objetivas nas mesmas condições de aproveitamento.

É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de prova e o comparecimento no horário determinado.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 16 de abril de 2023.

O Concurso Público de Ubarana terá prazo de validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais uma vez por igual período a critério da administração, a contar da data da publicação da homologação do certame.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.