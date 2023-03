Uberlândia Refrescos OFERECE EMPREGOS; Saiba mais!

A Uberlândia Refrescos, fabricante do Sistema Coca-Cola Brasil que impacta diariamente a vida de mais de 2 milhões de consumidores, está atrás de novos funcionários para compor sua equipe. Dessa forma, antes de falar um pouco mais, confira a lista de oportunidades em aberto:

Assessor(a) da presidência – Uberlândia – MG – Efetivo;

Assistente de Distribuição – Uberlândia – MG – Efetivo;

Assistente de Vendas – Paracatu – MG – Efetivo;

Assistente de Vendas – Uberlândia – MG – Efetivo;

Auxiliar de Mecânico de Autos – Uberlândia – MG – Efetivo;

Auxiliar de operações – Uberlândia – MG – Efetivo;

Consultor/Consultora Negócios e Serviços Trainee – Uberaba – MG – Efetivo;

Estagiário de Operações – Uberlândia – MG – Estágio;

Estagiário em Processos – Uberlândia – MG;

Lavador de Veículos – Uberlândia – MG – Efetivo;

Planejador de Manutenção Industrial – Uberlândia – MG – Efetivo;

Serralheiro – Uberlândia – MG – Efetivo;

Técnico(a) de Laboratório – Uberlândia – MG – Efetivo.

Mais sobre a Uberlândia Refrescos e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Dando um pouco mais detalhes sobre a Uberlândia Refrescos, podemos dizer que trata-se de uma referência entre as franquias da marca Coca-Cola. Com matriz localizada na cidade mineira, possui unidades de negócio em Araxá, Ituiutaba, Patos de Minas e Uberaba. Já em relação à sua área de atuação, abrange cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas.

Em termos de funcionários, a empresa atende mais de 2,5 milhões de consumidores e 24 mil clientes, empregando aproximadamente 1.320 colaboradores diretos e inúmeros indiretos. Não à toa, é reconhecida no mercado por sua transparência e ética nos negócios. Isto é, não perca tempo e se candidate!

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!