UDESC divulga lista de convocados na chamada final do Vestibular de Verão 2023

A Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) divulgou a lista de aprovados na 3ª e última chamada do Vestibular de Verão 2023. Desse modo, os candidatos podem consultar a nova relação de convocados para as matrículas por meio do site da instituição. Também está disponível a homologação final dos convocados na 2ª chamada.

De acordo com o cronograma, os convocados nesta 3ª chamada deverão realizar as matrículas até a próxima segunda-feira, dia 13 de março.

O envio dos documentos necessários para o registro acadêmico deverá ser feito online, conforme as orientações da UDESC. A lista de documentos necessários para a matrícula pode ser consultada no edital de matrícula.

Vestibular de Verão 2023

Esse processo seletivo da UDESC contou com duas modalidades de seleção: análise do histórico escolar e aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). A universidade não aplicou provas e o candidato pôde escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

Conforme estabelecido no edital, para a seleção via notas do Enem, a UDESC aceitou as notas das edições do exame ocorridas entre os anos de 2018 e 2021. Já a seleção feita através do histórico escolar levou em consideração a Média Final Geral de conclusão do Ensino Médio.

Ainda de acordo com o edital, ao todo, a UDESC está ofertando 1.265 vagas no Vestibular de Verão 2023. O ingresso dos estudantes aprovados nesse processo seletivo será ainda no 1º semestre letivo deste ano, que teve início em 27 de fevereiro. .

Aa vagas ofertadas pela UDESC são para diversos cursos de graduação ministrados nos campi da universidade de Laguna, Balneário Camboriú, Ibirama, Chapecó, Pinhalzinho, Lages, São Bento do Sul, Joinville e Florianópolis.

Veja mais detalhes no site da universidade.

