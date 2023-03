UEG encerra período de inscrição do Vestibular 2023 via Enem

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) encerra neste domingo, dia 19 de março, o período de inscrição para o Vestibular 2023 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). De acordo com o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até as 23h59 de hoje.

As inscrições devem ser feitas de forma virtual, por meio do site do Núcleo de Seleção da UEG. Conforme o edital, não há cobrança de taxa de inscrição.

Processo seletivo

Poderão participar desse processo seletivo somente os estudantes que fizeram alguma das edições do Enem aceitas pela UEG para fins de classificação. De acordo com o edital, a universidade aceitará o uso das notas das edições do Enem realizadas entre os anos de 2013 e 2022.

Além disso, o edital estabelece que é preciso ter obtido nota igual ou maior que 500 pontos em todas as provas do exame educacional e não ter tirado nota zero na redação para participar do processo seletivo.

Resultados

A divulgação do resultado preliminar do Vestibular 2023 via Enem está prevista para o dia 21 de março, com recebimento de recursos no dia 22 seguinte. A publicação do resultado final, com a lista de classificados para as vagas, está marcada para o dia 23 de março.

Na mesma data, a UEG deve divulgar as orientações para o registro acadêmico na mesma data de publicação do resultado final. Conforme o cronograma, os candidatos convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas entre os dias 27 e 29 do mesmo mês.

Oferta de vagas

Ao todo, a UEG está ofertando 787 vagas para o Vestibular 2023 via Enem. Há oportunidades para 30 opções de cursos de graduação de diversas áreas. Há oportunidades para os cursos de Direito, Psicologia, Fisioterapia, Biomedicina e Farmácia, entre outros.

As vagas ofertadas pela universidade estão distribuídas entre os campi da UEG localizados em Goiânia e em cidades do interior, como Anápolis, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Itumbiara, Ceres, Porangatu e Pires do Rio.

Acesse o site da universidade para mais informações.

