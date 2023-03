UEMG publica resultado final do Vestibular 2023

A Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) publicou na tarde desta segunda-feira, dia 13 de março, o resultado final do Vestibular 2023. Os candidatos podem consultar a classificação final e o requerimento de matrícula no site da instituição.

De acordo com o cronograma, as matrículas dos convocados nessa 1ª chamada serão recebidas no período de 14 a 20 de março. Esse procedimento deverá ser feito de forma presencial, com a entrega dos documentos solicitados nas Unidades Acadêmicas da UEMG. A lista de documentos necessários para o registro acadêmico pode ser consultada através do edital.

Caso haja vagas não ocupadas, a UEMG fará novas convocações. A convocação da Primeira Lista de Espera para entrega de documentação para a pré-matrícula está prevista para o dia 23 de março, enquanto a Segunda Lista de Espera está prevista para o dia 4 de abril.

Vestibular UEMG 2023

De acordo com dados da UEMG, mais de 32 mil estudantes se inscreveram nesse processo seletivo. Ao todo, a universidade está ofertando 4.607 vagas através do Vestibular 2023. Conforme o edital, há oportunidades para 128 opções de cursos de graduação.

Há reserva de vagas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, para pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

A UEMG realizou a aplicação das provas do Vestibular 2023 no dia 30 de janeiro. Houve locais de prova em 18 municípios de Minas Gerais nos quais estão localizadas as Unidades Acadêmicas da UEMG.

Os candidatos responderam a uma Prova de Conhecimentos Gerais composta por 48 questões objetivas sobre as disciplinas ministradas durante o Ensino Médio: Física, Matemática, História, Química, Biologia, Geografia, Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol). Além disso, a universidade aplicou uma Prova de Redação em Língua Portuguesa.

Confira o site da UEMG para mais informações.

