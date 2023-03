UEMS divulga resultado do Vestibular 2023 via Enem

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) publicou nesta quinta-feira, dia 2 de março, o resultado do Processo Seletivo Permanente – Notas do Enem (PSP UEMS 2023). Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista de aprovados por meio do site da UEMS.

De acordo com a universidade, os candidatos classificados deverão acompanhar o Edital de Convocação para Matrícula para conferir as orientações e documentos necessários para o registro acadêmico. A divulgação desse edital será feita a partir de amanhã, dia 3 de março.

Conforme indicado no edital de abertura da seleção via Enem, a classificação dos candidatos foi feita exclusivamente com o aproveitamento das notas das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorridas de 2013 a 2022. Nesse sentido, somente os candidatos que fizeram uma dessas edições puderam participar da seleção.

Oferta de vagas

Ainda de acordo com o edital, UEMS está ofertando vagas para ingresso ainda no primeiro semestre letivo de 2023. As vagas são para diversos cursos de graduação, como Pedagogia, Química, Enfermagem, Engenharia de Alimentos, Administração, Letras, entre outros.

Do total das vagas, 55% será para a seleção em ampla concorrência. As demais vagas estão reservadas para o sistema de cotas:

20% para candidatos negros que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da rede pública;

10% para candidatos indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas;

10% para candidatos residentes no estado de Mato Grosso do Sul;

5% para pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento (PCD).

Confira o site da UEMS para mais informações.

