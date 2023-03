UENP publica 2ª chamada do Vestibular 2023

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) publicou nesta quinta-feira, dia 2 de março, a lista de aprovados na 2ª chamada do Vestibular 2023. É possível consultar a relação de novos aprovados para o preenchimento das vagas por meio do site da UENP.

De acordo com as orientações da UENP, as matrículas serão realizadas em duas etapas. A pré-matrícula online deverá ser feita no período de 3 a 7 de março. Portanto, a partir de amanhã, os candidatos já podem realizar o procedimento no site da universidade.

Posteriormente, a confirmação de matrícula, com o envio da documentação obrigatória, deverá ser feita entre os dias 8 e 14 de março.

Sobre o Vestibular 2023

As provas do Vestibular 2023 da UENP foram aplicadas no dia 15 de janeiro, no período da tarde, com início às 13h30 (horário de Brasília). Houve locais de prova nas cidades de Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho.

A prova contou com questões objetivas sobre as disciplinas ministradas no Ensino Médio: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira Moderna, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Além disso, a universidade aplicou uma prova de redação em Língua Portuguesa.

A UENP publicou o gabarito definitivo das provas no dia 26 de janeiro, enquanto o resultado final, com a lista de aprovados em 1ª chamada, foi liberado em 10 de fevereiro.

Oferta de vagas

A oferta total da UENP para esta edição do processo seletivo é de 1.083 vagas para ingresso de novos alunos no primeiro semestre letivo deste ano. Ainda de acordo com o edital, as vagas são para 27 cursos de graduação de diversas áreas, nas modalidades de Licenciatura e Bacharelado.

Veja mais detalhes no site da UENP.

