UEPG libera resultado da 1ª e 2ª etapa do PSS 2022

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) liberou nesta quarta-feira, dia 1º de março, o resultado da 1ª e da 2ª etapa do Processo Seletivo Seriado (PSS) 2022. Desse modo, os candidatos já podem consultar o desempenho individual.

Para conferir o seu desempenho, o estudante deve acessar o site da CPS (Coordenadoria de Processos de Seleção) e realizar login com protocolo e senha. Na página será possível verificar o desempenho individual, o cartão de resposta e também o espelho de redação.

Além da relação de classificados, os estudantes que participaram do PSS III já podem consultar também o desempenho individual por meio do Comprovante de Desempenho.

Como foi o PSS 2022?

A UEPG realizou a aplicação das provas do PSS no dia 27 de novembro de 2022. Os locais de prova foram nas seguintes cidades: Apucarana, Cascavel, Castro, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Irati, Jacarezinho, Jaguariaíva, Londrina, Maringá, Palmeira, Ponta Grossa, Rio Negro, São Mateus do Sul, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.

Conforme indicado no edital, as provas foram compostas por 60 questões objetivas sobre as disciplinas do Ensino Médio (referentes ao ano em que o aluno está matriculado). Desse modo, os candidatos do PSS I, do PSS II e do PSS III responderam questões sobre assuntos dos 1º, 2º e 3º anos, respectivamente. Além disso, os participantes responderam também uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Ainda de acordo com o edital, ao todo, a UEPG está ofertando 505 vagas para os aprovados na 3ª etapa do PSS 2022. As vagas estão distribuídas entre 44 cursos ministrados em diversas unidades da universidade.

