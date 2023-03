Uerj recebe inscrições para vagas não preenchidas do Vestibular 2023 até amanhã (12)

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) recebe até amanhã, dia 12 de março (domingo), as inscrições para as vagas não preenchidas por meio do Vestibular Estadual 2023. Os interessados poderão fazer o registro de interesse nas vagas por meio do site da instituição.

As vagas disponíveis são as vagas não preenchidas após a 1ª reclassificação do Vestibular Estadual 2023. De acordo com a Uerj, somente os candidatos que efetuarem o registro de interesse continuarão concorrendo às demais reclassificações.

De acordo com o edital, “O candidato que não efetuar seu registro de interesse será considerado desistente do processo seletivo e, portanto, eliminado do Vestibular Estadual 2023”. Conforme o cronograma, a divulgação dos aprovados na 2ª reclassificação e da lista do 2º remanejamento está prevista para o dia 25 de março.

Sobre o Vestibular Estadual

A Uerj realizou a aplicação das provas do Vestibular Estadual 2023 no dia 4 de dezembro, no período da manhã. Essa edição contou com apenas uma etapa, com a aplicação de um Exame Único. Houve locais de prova em várias cidades do Estado do Rio de Janeiro (RJ).

Conforme indicado no edital, o Exame Único foi composto por uma redação em Língua Portuguesa e por 60 questões objetivas. As questões abarcaram conteúdos das disciplinas ministradas durante o Ensino Médio: Língua Portuguesa e Literatura; Língua Estrangeira; Matemática; Biologia; Física; Química; Geografia; História.

Nesta edição do processo seletivo, a oferta total da Uerj é de 6.256 vagas para ingresso de novos alunos em diversos cursos de graduação no primeiro e no segundo semestre letivo deste ano. Há reserva de vagas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos e indígenas e também para pessoas com deficiência (PcD).

Acesse o site da Uerj para mais informações.

