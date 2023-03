UFAM libera gabarito preliminar do PSEaD 2023

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) publicou na tarde deste domingo, dia 12 de março, o gabarito preliminar da Prova de Conhecimentos Gerais do Processo Seletivo Simplificado de Educação a Distância (PSEaD) 2023. Os candidatos podem consultar as respostas oficiais preliminares por meio do site da UFAM. Os cadernos de prova também estão disponíveis.

De acordo com as orientações da UFAM, os interessados poderão contestar o gabarito preliminar a partir das 10h de amanhã, dia 13 de março (segunda-feira), até as 17h do dia 14 de março. A interposição de recurso deve ser feita virtualmente.

Após a análise dos recursos, a universidade deve liberar o gabarito definitivo no dia 17 de março. Já a publicação do resultado final, com a lista de candidatos convocados para as matrículas, será feita a partir do dia 6 de abril.

PSEaD

A UFAM aplicou as provas do PSEaD 2023 na manhã deste domingo (12), com início às 8h15 (horário oficial de Manaus/AM) e término às 12h15.

Houve locais de prova nos municípios de Manaus, Autazes, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Borba, Carauari, Careiro da Várzea, Itacoatiara, Japurá, Lábrea, Manacapuru, Manaquiri, Manicoré, Maués, Nhamundá, Novo Airão, Parintins, Pauini, Santo Antônio do Iça, São Gabriel da Cachoeira, Silves, Tapauá, Tefé, Tonantins e Urucará.

Conforme indicado no edital, a UFAM aplicou duas provas sobre conteúdos ensinados durante o Ensino Médio. A Prova de Conhecimentos Gerais contou com 36 questões objetivas sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Química, Física, História e Geografia. Além disso, os candidatos responderam uma Prova de Redação em Língua Portuguesa.

Conforme divulgado pela universidade, o PSEaD 2023 conta com a oferta de 600 vagas. O curso é ofertado na modalidade de Educação a Distância.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

