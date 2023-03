UFC 285 Caminhos para a vitória: como Jon Jones e Ciryl Gane podem reivindicar o título vago dos pesos pesados

No sábado, Jon Jones finalmente faz a mudança para peso pesado quando ele enfrenta Ciryl Gane pelo título vago em UFC 285. É a primeira luta de Jones em três anos, e a primeira nesta nova divisão, e as perguntas não faltam. Como ele vai ficar no meio-pesado? A demissão vai prejudicá-lo? Gane pode capturar ouro em sua segunda tentativa?

As apostas são enormes, então vamos dar uma olhada no que cada homem precisa fazer para vencer este confronto marcante e, finalmente, o que acontecerá no sábado à noite.

Esther Lin, lutadora de MMA

Caminhos para a vitória de Jon Jones

Se eu estivesse construindo um plano de jogo para Jones, ele consistiria em três pilares principais: trabalho de clinch, quedas e chutes.

Sobre a primeira: Jones é provavelmente o maior lutador de clinch da história do MMA. A variedade de ataques que ele pode descarregar a partir daí e a alavancagem que ele pode criar o tornam um pesadelo para qualquer um que esteja por perto. Cotoveladas e estrangulamentos internos, cotovelos girando no contra-ataque e quedas em empates são marcas registradas dos melhores anos de Jones, e ele estará bem servido para voltar a isso contra Gane, que convidou o clinche contra Ngannou para sua detrimento.

Em segundo lugar, e talvez mais importante, como Jones disse muitas vezes antes dessa luta, Gane mostrou uma fraqueza no wrestling e no grappling. Ngannou, embora corpulento e atlético, não é conhecido por suas quedas e foi capaz de plantar Gane de forma consistente no tatame, apesar de ter um joelho estourado. Jones não é um lutador ofensivo tão bom quanto muitos acreditam que ele é, mas ainda é muito melhor do que Ngannou nesse reino e, mais importante, ele é um substancialmente grappler de posição superior mais perigoso. Se Jones pode marcar quedas, Gane vai lutar para sair de debaixo dele, e as cotoveladas que Jones pode criar a partir desse espaço mudam o jogo.

Além disso, como mencionado acima, a melhor chance de Jones em marcar quedas vem da criação de conquistas. Mas ele também deve estar pronto para pegar chutes e dirigir sobre eles. Gane chuta com frequência, e Jones mostrou habilidade para receber os chutes dos oponentes, mesmo que ele não tenha se comprometido com quedas em resposta.

Por último, chutes. Dada a forma como ambos os homens tendem a querer lutar, muito dessa luta provavelmente será disputada a longa distância. Gane tem aquele estilo de karatê, onde ele mantém as mãos abaixadas e saltita, desbastando com chutes e contra-ataques conforme eles se tornam disponíveis. Jones, por sua vez, deve contar com sua arma de ataque favorita, o chute oblíquo, para impedir o movimento de Gane e manter o ritmo à distância.

Foto de JULIEN DE ROSA/AFP via Getty Images

Caminhos para a vitória de Ciryl Gane

Em termos simples, quanto mais Gane puder fazer essa luta parecer com sua luta contra Alexander Volkov, melhor para ele.

Em um nível fundamental, Gane não pode competir com Jones nas fases de luta. Embora ele tenha alguns truques lá, Jones é muito mais perigoso, e Gane está, na melhor das hipóteses, tentando sobreviver se isso for para o chão. Então, Gane precisa ter certeza de que não fará isso. Felizmente, é principalmente para isso que seu estilo de luta foi construído.

Embora haja uma ideia de que Jones pode ser o homem mais rápido, já que ele vem do meio-pesado, isso parece improvável com base no que vimos. É banal dizer, mas Gane “se move como um peso médio”, e esse movimento será a chave para impedir Jones de apoiá-lo na cerca e criar clinches.

Juntamente com esse movimento, Gane precisa se apoiar em seu jogo de chute. Thiago Santos tem grande sucesso com chutes baixos em Jones até que ele rasgue os dois joelhos em pedaços, e Gane é um chutador muito melhor do que Santos. Atacar baixo, particularmente o chute na panturrilha, retardará o movimento de Jones e servirá como uma maneira confiável de marcar pontos enquanto evita o perigo.

O mais importante para Gane, porém, é lançar combinações de boxe, e lançar muitas delas. Apesar de todas as suas muitas habilidades, Jones não é um grande boxeador defensivo. Ele raramente procura contra-atacar por dentro, em vez disso, tenta separar e criar espaço novamente, onde possa confiar em seu alcance. A habilidade de Dominick Reyes de entrar e trabalhar em múltiplas deu a Jones grandes problemas durante grande parte da luta, até que Reyes começou a desacelerar nas rodadas do campeonato.

Por último, eu gostaria de ver Gane realmente sentar e disparar alguns tiros fortes de sua autoria. Gane não é um nocauteador, em grande parte porque não está tentando ser um. Gane se contenta em marcar nos adversários e permitir que as oportunidades se apresentem. Contra Jones, essas oportunidades serão poucas e distantes entre si, já que ele valoriza não se expor. Como resultado, Gane precisa lançar com mais autoridade quando chegar a hora, tanto como forma de se destacar para os juízes quanto como forma de manter o medo em Jones. Jones quase perdeu o título para um Thiago Santos sem joelhos porque ele não estava disposto a abrir por medo de que Santos pudesse acertar um figurão nele. Gane precisa introduzir esse mesmo medo ou correr o risco de Jones atropelá-lo.

X-Factors

Tudo. A luta inteira é um fator X.

A verdade absoluta da questão é que ninguém tem ideia do que diabos (Mike) estamos prestes a ver. Jones não luta há três anos e não parece bem há quase cinco. Agora, Jones atribuiu essas más performances à falta de motivação, mas podemos acreditar nisso? Ou talvez seja porque a divisão – e o Father Time – simplesmente o alcançaram. Afinal, é isso que acontece quando você está no topo por quase uma década.

A demissão sem dúvida nem é o maior ponto de interrogação para esta luta. Se fosse Jones voltando em 205 para lutar contra Jamahal Hill, poderíamos nos sentir um pouco mais confiantes no que estamos prestes a ver. Mas, em vez disso, ele está subindo na categoria de peso e, verdade seja dita, seu físico não impressiona ninguém. Como Jones carregará esse peso adicional na jaula? Ele vai ganhar poder? Ele perderá velocidade (este parece ser verdade com base em algumas filmagens de treinamento)? Quão importante isso será para seu sucesso contra Gane? Nós simplesmente não sabemos, e não saberemos até sábado. É parte do que torna essa luta tão intrigante.

Predição

Como eu disse na seção X-Factors, é impossível saber como será essa luta. Jones poderia abordar isso de várias maneiras, e Gane, por melhor que seja, toma decisões questionáveis ​​na jaula. Para ser honesto, acho que provavelmente teremos uma luta difícil de assistir, onde os dois caras se encaram a um metro e meio de distância por longos períodos, e nessa luta, acho que sou a favor de Jones. Ele é quem terá os momentos de ataque mais perceptíveis (ou seja, ground and pound, cotoveladas giratórias, etc…) e isso deve ser o suficiente para obter o aceno nas cartas dos juízes.

Jon Jones derrotou. Ciryl Gane por decisão dividida (48-47, 47-48, 48-47)