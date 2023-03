No quarto episódio do UFC 285 Embedded, Jon Jones corta o cabelo e critica o amor de Ciryl Gane pelos videogames; Geoff Neal, Shavkat Rakhmonov e Bo Nickal se exercitam no UFC Performance Institute; A equipe de Ciryl Gane discute o que significa vencer um dos maiores nomes de todos os tempos; o boxeador Gervonta Davis e o tight end da NFL David Njoku conversam e muito mais.