UFC 285: Jon Jones x Ciryl Gane transmissão ao vivo assistir festa

O MMA Fighting tem uma watch party com transmissão ao vivo para o evento UFC 285 de sábado, que acontece na T-Mobile Arena em Las Vegas. O evento principal está programado para coroar um novo campeão peso-pesado do UFC depois que Francis Ngannou deixou a promoção e desocupou o título. O ex-campeão meio-pesado Jon Jones fará sua estreia no peso pesado e competirá pela primeira vez em mais de três anos contra Ciryl Gane pelo cinturão vago.

Junte-se a Mike Heck e Conner Burks, do MMA Fighting, e outros convidados especiais, como Jed Meshew, Eric “New York Ric” Jackman e Drake Riggs, do MMA Mania, para assistir junto com o UFC 285 enquanto o card principal acontece.

No evento co-principal, Valentina Shevchenko busca continuar seu reinado dominante como campeã peso mosca enquanto defende seu título contra Alexa Grasso.

O UFC 285 também traz a luta dos meio-médios entre Geoff Neal e o invicto Shavkat Rakhmonov, junto com uma batalha entre os empolgantes pesos leves Mateusz Gamrot e Jalin Turner.

O card principal começa com a estreia no UFC do lutador campeão nacional da Penn State, Bo Nickal, enquanto ele enfrenta o companheiro Dana Whitede Série Contender vencedor do contrato Jamie Pickett.

Assista ao UFC 285 Watch Party do MMA Fighting às 21h45 ET / 18h45 PT no vídeo acima.