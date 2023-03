No terceiro episódio do UFC 286 Embedded, Leon Edwards reflete sobre seu caminho para o título meio-médio do UFC, Bryan Barberena vai às compras com sua esposa, Justin Gaethje e Rafael Fiziev se cruzam, Kamaru Usman alcança um Pantera Negra: Wakanda para sempre co-estrela, Roman Dolidze se prepara para a maior luta de sua vida e muito mais.