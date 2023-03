UFC 286: Leon Edwards x Kamaru Usman 3 transmissão ao vivo assistir festa

O MMA Fighting tem uma watch party com transmissão ao vivo para o evento UFC 286 de sábado, que acontece no The 02, em Londres. O evento principal contará com uma trilogia de luta pelo cinturão dos meio-médios do UFC, com Leon Edwards defendendo seu título pela primeira vez contra o homem que destronou em um dos momentos mais chocantes da história do UFC no UFC 278 em agosto passado titular Kamaru Usman.

Junte-se a Mike Heck e Conner Burks, do MMA Fighting, e outros convidados especiais, como Shaun Al-Shatti, Eric “New York Ric” Jackman, para assistir junto com o UFC 286 enquanto o card principal acontece.

No evento co-principal, o ex-campeão interino dos leves Justin Gaethje enfrenta o rival Rafael Fiziev em uma luta que tem a Luta da Noite escrita por toda parte.

O UFC 286 também conta com a disputa dos meio-médios entre Gunnar Nelson e Bryan Barberena, além de uma disputa crucial entre os moscas Casey O’Neill e Jennifer Maia.

Abrindo o card principal será uma disputa de médios entre o ex-desafiante ao título Marvin Vettori e o forte Roman Dolidze. As probabilidades completas estão disponíveis no DraftKings Sportsbook.

Assista à Watch Party do UFC 286 do MMA Fighting às 16h45 ET / 13h45 PT acima.