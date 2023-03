UFC: A grande reclamação de Dana White: diz que Jon Jones teria derrotado Francis Ngannou assim como fez contra Ciryl Gane

Nlutador peso pesado igeriano Francisco Ngannou se separou do MMA no início deste ano devido a disputas contratuais com patrão Dana White.

Sua saída acabou com os sonhos dos fãs de MMA de ver uma luta entre o nigeriano e Jon Jones, luta que White admite ter tentado organizar em diversas ocasiões. “Eu tentei fazer aquela luta por dois anos. Ele não queria a luta. mundo é. É uma loucura. Mas Francis não queria fazer isso.”

A volta de Jones às lonas coincidiu exatamente com a saída de Ngannnou, acabando com qualquer possibilidade de ver os dois pesos-pesados ​​se enfrentarem.

Apesar da luta não ter acontecido, White está bastante convencido de que sabe qual seria o resultado se os dois tivessem se desentendido. “Eu tentei fazer essa luta por dois anos, e deixe-me dizer uma coisa. Acho que muitas outras pessoas se sentem assim. Acho que é exatamente assim que a luta teria acontecido se (Ngannou) também estivesse lá. . Ele e Ciryl tiveram uma guerra de cinco rounds (no UFC 270). Se Ciryl não for para aquela finalização, Ciryl provavelmente vence aquela luta no final do quinto round ali.”