UFC: Ator Jake Gyllenhaal a grande estrela do UFC 285 com seu incrível nocaute fictício

Tele fim de semana de UFC 285 foi marcado por dois fatores: o retorno Jon Jones após três anos e subsequente vitória sobre Ciryl Gane para se tornar campeão mundial dos pesos pesados, e a constante intervenção do ator Jake Gyllenhaal.

Junto com ‘Bones’, o mexicano Alexa Grasso também ganhou sua parte dos holofotes após sua surpreendente vitória sobre Valentian Shevchenko.

Já na pesagem de sexta-feira, ficou claro que os vários palcos do UFC seriam transformados em um set de filmagem. Gyllenhaal interpretará o personagem chamado Elwood Dalton na versão da Amazon Prime do clássico dos anos 1980 ‘Road House’, um filme que também contará com Conor McGregor.

Para filmar várias cenas do filme, o UFC foi convidado a colaborar. Logo de cara, vimos Gyllenhaal na pesagem como se fosse apenas mais um lutador.

Uma vez apresentado, a liturgia habitual continuou e o ator ficou diante de seu oponente, ex-lutador Jay Hieronque interpreta seu oponente, Jack Harris, no filme. No cara a cara, rolou até tapa do astro de Hollywood no adversário.

A melhor parte veio durante a noite, e não porque Gyllenhaal estava na primeira fila ao lado de McGregor. O ator de 42 anos protagonizou uma luta fictícia, que tinha todos os ingredientes de uma luta real.

Teve entrada e apresentação estelar dos lutadores, com grande público, e foi filmada uma luta em que Dalton vence Harris graças a uma joelhada bem encenada por

O próprio Gyllenhaal, seguido de uma série de nocautes, como pode ser visto em vários vídeos.