UFC: Conor McGregor quer briga pelo cinturão dos meio-médios do UFC após luta contra Michael Chandler

Conor McGregor está de olho em um tiro no Peso meio-médio do UFC título se ele vencer contra Michael Chandler. O ex-campeão bicampeão conversou com Ariel Helwani em uma edição especial de A Hora do MMA e manifestou interesse em enfrentar o vencedor do Leon Edwards x Kamaru Usman 3 luta em UFC 286. “Sim, eu gostaria de uma chance pelo cinturão dos meio-médios”, disse McGregor. “Então eu gostaria disso.”

Embora o UFC não tenha confirmado a categoria de peso para McGregor x Chandler, McGregor se considera um meio-médio e afirmou: “Tenho 170”. A luta está agendada como a luta de final de temporada seguinte O lutador final 31, e a localização ainda não foi finalizada. McGregor mencionou as possíveis localizações como Las Vegas, Nova York, AT&T Stadium em Dallas ou Londres.

McGregor ganhou massa desde que quebrou a perna na UFC 264, o que levou a suspeitas de uso de PED. Foi revelado que ele não estava no pool de testes de drogas do UFC administrado pelo Agência Antidopagem dos Estados Unidos.

McGregor já lutou no meio-médio três vezes, vencendo contra Donald Cerrone e dividindo um par de lutas com Nate Diaz. No entanto, ele perdeu duas lutas consecutivas no peso leve contra Dustin Poirier.

McGregor tem como alvo o agora ex-campeão meio-médio Usman em diversas ocasiões, e o Presidente do UFC Dana White não descartou a ideia quando foi lançada no ano passado.

No entanto, a vaga de técnico do TUF e a luta contra Chandler, que historicamente competiu no peso leve, levantaram dúvidas sobre os planos da promoção.

Conor estará em Londres para o UFC 286

McGregor deve chegar a Londres esta semana para negócios em um local satélite de A Pousada Forja Negra, restaurante e bar de sua propriedade. Ele disse que pode estar presente para UFC 286, que acontece em A O2 em Londres.

Resta saber em que categoria de peso McGregor competirá daqui para frente, mas ele deixou claro que está aberto aos meio-médios: “Gostaria de me ver lá novamente e ver o que acontece com essa categoria”, disse McGregor. “Eu gostaria de entrar e ver o que está acontecendo lá dentro.”