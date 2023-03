UFC: Dana White revela que Chandler e McGregor tiveram uma briga: muita merda aconteceu

DAna White revelou que Conor McGregor e Michael Chandler quase lutou, fora do octógono, durante a apresentação do The Ultimate Fighter.

A dupla é apontada como tendo um UFC luta em algum momento deste ano e os comentários do presidente do UFC sugerem que o fogo já foi alimentado.

“Chandler e Conor eram muito respeitosos um com o outro, e então algumas coisas começaram a aumentar que você verá no programa e eles não gostam um do outro agora”, disse White na coletiva de imprensa do UFC 285.

“Eu não olho para as coisas que são boas para o show ou coisas assim. O que quer que aconteça, acontece. As coisas que acabaram de acontecer não deveriam acontecer.

“Estou ficando velho, estou ficando velho. Eu teria estado lá mais cedo nos velhos tempos, mas sim, não é bom.

“Muita merda aconteceu na sexta-feira“, disse ele sobre o incidente.

Chandler define preferência de peso

Enquanto isso, Chandler parecia disposto a lutar com McGregor em algum momento deste ano, mas apenas dentro de uma certa faixa de peso.

“[McGregor] está falando sobre 185 [pounds], veremos. Ele estava falando sobre 185 e eu paguei seu blefe”, disse ele.

“Acho que ele não acha que sou tão pesado e tão denso quanto realmente sou. Estou sentado aqui com 191 libras.

“Então eu vou lutar em 185, em 170, se Dana entrar e conseguir o que quer, possivelmente 155, eu não me importo.”