UFC: Drake já azarou Jon Jones apostando $ 500K nele para vencer Ciryl Gane?

Msuperstar da música Drake está mais uma vez colocando seu dinheiro onde sua boca está apoiando Jon Jones em sua próxima luta contra Ciryl Gane no UFC 285. Enquanto Drake é conhecido por suas grandes apostas, ele não tem o melhor histórico de vitórias. Recentemente, ele apostou $ 500.000 em uma finalização de Jones, colocando $ 250.000 em uma possível finalização e outros $ 250.000 em um nocaute.

As apostas prop para as finalizações devem pagar $ 1,7 milhão ou $ 1,3 milhão, respectivamente, se Jones finalizar Gane. No entanto, Drake não ganhará nada se Jones vencer por decisão ou se Gane conseguir a virada e se tornar o novo Peso pesado do UFC campeão.

Jake Paul reage ao Drake perder aposta de $ 400.000 nele

Embora o histórico de apostas de Drake tenha sido irregular, ele nem sempre errou o alvo. Ele apostou US$ 2 milhões em Israel Adesanya vence Alex Pereira, mas “The Last Stylebender” acabou perdendo por nocaute na quinta e última rodada. Ele também falhou em apostas anteriores enquanto apostava em Jorge Masvidal, Justin Gaethje e José Aldo.

Embora tenha um histórico ruim, ele também teve seu quinhão de vitórias

Por exemplo, ele ganhou uma grande aposta em Paddy Pimblett e Molly McCann à frente de suas lutas em UFC Londrese ele também venceu com Adesanya anteriormente quando competiu em UFC 276.

Resta saber se a aposta de Drake em Jones valerá a pena UFC 285. Jones busca retornar de uma ausência de três anos, ao mesmo tempo em que tenta se tornar o campeão dos pesos pesados ​​após o reinado mais longo da história do UFC, mantendo o título dos meio-pesados.

Se Jon Jones acredita em maldições, ele pode querer evitar passar por baixo de qualquer escada antes do UFC 285 porque ele pode já ter um golpe contra ele. No entanto, a fé de Drake em Jones pode lhe dar a motivação necessária para provar seu valor no octógono.