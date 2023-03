UFC: Edwards vs Usman 3: A que horas é o evento principal do UFC 286?

To último evento em UFC está cada vez mais perto, e muitos fãs estão desesperados para ver quem vai sair por cima quando Leon Edwards e Kamaru Usman lutar no ringue neste fim de semana.

UFC 286 não só apresenta Edwards x Usman mas também verá lutas como Justin Gaethje x Rafael Fiziev e Jennifer Maia x Casey O’Neill.

Edwards tem um recorde de 20-3-0 entrando na luta com Usman, enquanto o recorde do nigeriano é de 20-2-0. Ambos têm quase um metro e oitenta de altura e Edwards é 192ibs, apenas dois quilos a mais do que Usman.

Usman tem uma vantagem marginal quando se trata de alcance, com 76 polegadas e Edwards‘ sendo 74 polegadas. Edwards tem um alcance de perna ligeiramente melhor do que Usmanno entanto.

Eles já se encontraram duas vezes antes, com Usman espancamento Edwards em 2015 antes de perder para o inglês em agosto do ano passado. Isso configura perfeitamente para um terceiro duelo.

O card completo do UFC 286

Algumas outras grandes lutas além das já mencionadas também estão acontecendo, com o card completo do UFC 286 como segue:

cartão principal

Leon Edwards x Kamaru Usman

Justin Gaethje vs. Rafael Fiziev

Gunnar Nelson x Bryan Barberena

Jennifer Maia x Casey O’Neill

Marvin Vettori vs. Roman Dolidze

cartão preliminar

Jack Shore vs. semana americana

Chris Duncan x Omar Morales

Sam Paterson vs. Ashmoz Lateral

Mohamed Mokayev vs. jafel filho

cartão preliminar antecipado

Lerone Murphy x Gabriel Santos

Christian Leroy Duncan x Dusko Todorovic

Malcolm Gordon contra Jake Hadley

Joanne Wood vs. Luana Carolina

Jai Herbert x udovit Klein

Juliana Miller x Verônica Macedo

UFC 286 Edwards x Usman: Hora de início, como assistir na TV e online

O UFC 286 acontecerá no sábado, 18 de março, e o card principal deve começar às 22h CET, ou seja, às 21h GMT. Para os americanos, será às 16:00 ET e 13:00 PT. Está acontecendo na Arena O2 em Londres.

A luta do card principal pode ser assistida na BT Sport Box Office no Reino Unido e na ESPN nos EUA, e as preliminares podem ser vistas no UFC Fight Pass, junto com as primeiras preliminares.