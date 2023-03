UFC: Enoc resolve, de trabalhar no açougue a triunfar na rivalidade russa do UFC

Enoque resolve (26-11-1) é um dos veteranos do MMA na Espanha e um globetrotter desta modalidade. Quem acompanha o Mixed Martial Arts identifica-o como um dos que ajudaram a abrir caminho neste desporto.

Ele já foi membro do American Top Team (em Miami), um dos times mais prestigiados do mundo, além de ser um lutador muito querido no M-1 russo.

Embora hoje em dia possa parecer que se você não esteve no UFC a carreira não está completa, EnochA de um pioneiro que começou quando este mundo inteiro estava em sua infância.

Nesta quarta-feira, o lutador valenciano será o protagonista do AFL 29 (transmitido pelo DAZN), evento que acontecerá em Cheste (Valência).

Lá ele enfrentará a Turquia Bugra Alparslan (9-3) pelo título dos meio-pesados ​​(93 kg). Aos 38 anos, Enoch ganhou impulso para o que vem a seguir com a maior empresa de MMA da Espanha.

Em sua última luta, ‘El Toreador’, como é conhecido na Rússia, disputou o título do Eagle FC, Khabibempresa de. Ele havia acabado de ser pai pela segunda vez e tirou alguns meses de folga depois daquela luta, mas agora está pronto para voltar.

“Não estou pensando em me aposentar. Meu objetivo não é outro senão ganhar o título da AFL e defendê-lo quantas vezes puder”, disse ele ao MARCA. resolve percorreu muitos quilómetros e pode agora orgulhar-se, por exemplo, de ter feito parte da American Top Team.

Dessa experiência, ele rememora: “Não é só que eles têm os melhores lutadores, mas são os que mais levam o UFC e conquistam mais títulos. Eu estava em Miami, em Coconut Creek. London Shootfighters’, onde fui convidado para treinar.

“Não é que a preparação nesses lugares mude tanto em relação ao que fazemos aqui, mas lá você tem 50 caras do seu peso e em Valência pegar dois já é complicado. Nesses centros não tem só UFC e campeões do Bellator, mas tem muita variedade dentro do mesmo peso. Então é verdade que se imitam os métodos de quem ganha”, explica. Hoje, o lutador ainda tem sua própria academia, a M-1 Selection Spain, em Valência, onde não só treina, como treina jovens há anos.

Combinando açougue e MMA

Faz muito tempo que não trabalha como açougueiro, dos quais resolve tem boas lembranças: “Quando comecei a lutar, combinava com a matança e tinha que pedir permissão para ir às lutas. Aí comecei a ganhar mais dinheiro em luta do que em meio ano no açougue e percebi que tinha me dedicar cem por cento à luta.

“Ser açougueiro foi uma época muito boa da minha vida e voltaria se fosse preciso. Lá estava eu ​​servindo avós, que depois me perguntavam por que eu tinha um olho roxo. Cresci como pessoa atrás de um balcão em um açougue”, diz.

Na verdade, em seus primeiros dias, ele começou sendo conhecido como o ‘Açougueiro de Valência’ e depois mudou para ‘Toreador’ na Rússia: “Acho que eles queriam dizer toureiro, mas não traduziram bem.” O ‘Toreador’ continua até hoje a mostrar o caminho aos mais novos.