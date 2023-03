UFC: Israelense Aronov vence adversário antissemita que o ameaçou com fotos de Hitler

“Optei por não responder e preferi responder ao meu adversário na arena”. Assim fica claro o lutador israelense Raphael Aronov foi após receber mensagens ameaçadoras de seu adversário, Ilyas Sadykovum conhecido anti-semita, por dias.

Sadykovdo Cazaquistão, havia enviado mensagens para Aronov com fotos de Adolf Hitler dizendo “eu vou te matar” ou “eu vou te queimar”. A luta aconteceu em Israel e Aronovque optou por não fazer o jogo do adversário, levou a melhor no octógono na luta entre os dois.

Sadykov posteriormente afirmou nas redes sociais que os juízes influenciaram o resultado da luta e pediram uma nova luta, desta vez em solo cazaque.

Para a parte dele, Aronov optou por manter o foco na carreira esportiva, mas mandou um recado sobre o ocorrido: “Estou pronto para morrer pelas coisas que defendo”, disse ele no Instagram.