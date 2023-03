UFC: Jon Jones comemorou título do UFC com noiva, após ela acusá-lo de violência doméstica

TO comeback mais esperado dos últimos tempos foi feito por Jon Jones, que subiu de classe e foi coroado o novo campeão dos pesos pesados. O lutador americano derrotou o francês Ciryl Gane em apenas 2min04s com uma guilhotina do canto do octógono, em uma luta bem mais fácil do que parecia na preparação para UFC 285.

Depois de ficar três anos sem competir, Jon Jones, considerado por muitos o maior lutador da história do MMA (artes marciais mistas), voltou ao UFC em grande estilo, conquistando o título dos pesos pesados ​​ao derrotar Ciryl Gane e estender seu legado. Depois de limpar a divisão dos meio-pesados ​​no UFC, fazendo 14 defesas de título nessa categoria de peso.

Agora, com essa coroação que o eleva a campeão em duas categorias, como bem disse o presidente do UFC, Dana White, acabou de vez a discussão sobre o maior de todos os tempos.

Jon Jones comemorou com a noiva

Nestes três anos que Jon Jones estava longe do octógono, teve muitos problemas, principalmente com a noiva Jessie Mosesporém, após a vitória contra Ciryl Gane no UFC 285 e conquistando o título completo, eles foram vistos juntos muito felizes na comemoração.

Em setembro de 2021 Jones foi preso por crime de agressão e violência doméstica. Moses chamou a polícia e disse que Jon havia colocado as mãos nela, quando os policiais chegaram havia sangue na roupa da mulher, ela também estava sangrando pelo nariz e pela boca.

Em 2022, Jones comentou no twitter que Moses o havia deixado após quase 20 anos de relacionamento. Mas aparentemente tudo isso foi esquecido, pois pudemos ver no octógono o casal muito feliz comemorando O novo título de Jones.