UFC: Jon Jones espera acabar com as dúvidas sobre o melhor de todos os tempos no UFC 285

Jon Jones passou os últimos três anos em sua casa em Albuquerque, Novo México, concentrando-se em estar com a família, caçar e se preparar para seu grande retorno.

Ele contratou uma equipe para ajudá-lo a se preparar para a noite de sábado, quando dará um salto para o peso pesado e tentará acabar com qualquer dúvida – se houver – de que ele é o maior lutador da história do UFC.

Ele defendeu esse caso como um meio-pesado ao vencer um recorde de 14 lutas pelo título e está em uma série de 18 lutas sem perder, a melhor do UFC, dando a ele um cartel de 26-1 com um no-contest. O próximo é o da França Ciryl Ganeque em 11-1 é o peso pesado mais bem classificado.

Uma vitória também pode colocar Jones, 35, de volta na conversa para melhor lutador peso por peso, posição atualmente ocupada pelo peso pena Alexander Volkanovski.

“Estou lutando para ser o maior lutador de todos os tempos, não para ser o melhor peso por peso agora”, disse Jones.

Sua luta contra Gane pelo título vago dos pesos pesados ​​é a luta principal do UFC 285. Na primeira eliminatória, a campeã peso-mosca feminino Valentina Shevchenko (23-3) de Quirguistão enfrenta o sexto colocado Alexa Grasso (15-3) do México.

Quase todos os olhos estarão voltados para Jones, que não apenas deve provar que pode ser tão bem-sucedido na divisão dos pesos pesados ​​quanto foi um nível abaixo, mas também que a longa pausa não o afetará negativamente.

Jones disse que não ficou ocioso mesmo que não lutasse no UFC desde a derrota Dominick Reyes por decisão unânime em 8 de fevereiro de 2020. Ele disse que ficou mais forte do que nunca, mesmo que seu corpo não esteja tão tonificado. Mas Jones disse que é por causa do peso adicionado para lutar na categoria mais alta.

Peso médio Dricus Du Plessis, quem vai enfrentar Derek Brunson em uma luta preliminar, disse acreditar que Jones vai vencer e que tem capacidade mental e física para superar tanto tempo longe das competições. Mas Du Plessis também ofereceu uma palavra de cautela.

“Três anos é muito tempo”, disse Du Plessis. “Não acho que ele seja um cara que vai lutar contra a ferrugem do ringue. Só acho que o jogo muda e muda rápido, especialmente nos últimos dois anos. O jogo não espera por ninguém.”

Jones, por sua vez, está confiante de que esta luta terminará como tantas outras.

Ele questionou a disposição de Gane para lutar, dizendo que não apareceu quando ele perdeu para Francis Ngannou por decisão unânime em 22 de janeiro de 2022.

“Eu simplesmente não me vejo perdendo para um cara como Ciryl Gane”, disse Jones.

Se Gane, um azarão de mais de 138 de acordo com o FanDuel Sportsbook, conseguisse a vitória, isso o prepararia para um ano potencialmente grande. Ele não apenas reivindicaria o cinturão dos pesos pesados, como uma vitória provavelmente o colocaria na fila para enfrentar o segundo colocado Stipe Miocic.

“Isso com certeza vai colocar meu currículo em alto nível”, disse Gane, 32.

Mesmo uma vitória, no entanto, não colocaria seu currículo no mesmo nível de Jones.

Mas não é tudo sobre o que acontece no octógono com Jones. Ele foi suspenso por um ano em 2016 por falha no teste de drogas e teve sua vitória de 2017 sobre Daniel Cormier transformada em no-contest depois que outro teste de drogas deu positivo.

Jon Jones: As pessoas me consideram um trapaceiro

A Agência Antidoping dos Estados Unidos mudou os critérios para o que constitui um teste positivo em 2019, e Jones deixou claro que ele teria passado sob os padrões revisados.

“As pessoas me consideravam um trapaceiro”, disse Jones. “Agora, se essa mesma regra tivesse sido aplicada naquela época, nunca teria chegado à mídia. Nunca teria sido um acordo. Minha vitória sobre Daniel Cormier não seria um no-contest. Seria um nocaute. Então, espero que, com essas mudanças nas regras, talvez possamos voltar atrás e fazer desse no-contest uma vitória. Isso significaria muito para mim.

“Eu levei a bala por este esporte … e estou feliz que os lutadores do futuro consigam evitar o que eu passei. Foi um inferno ser considerado um trapaceiro de esteróides. E estou feliz que as pessoas verão claramente agora que nunca fui e me sinto livre.”