UFC: Kamaru Usman busca vingança contra Leon Edwards no UFC 286

EUFoi um chute cruzado que acabou com o longo reinado de Kamaru Usman como campeão e fez de Leon Edwards uma estrela do UFC.

Edwards certamente nunca o esquecerá.

E ele acredita que Usman pode nunca superar isso.

“Ele tem o que agora, 35, 36 anos?” Edwards disse sobre seu famoso rival dos meio-médios. “Vindo de nocaute e lutando contra o mesmo cara que acabou de nocauteá-lo. Vamos ver como ele se recupera.”

Estamos prestes a descobrir.

Os dois se reencontram no sábado – pela terceira vez, e mais de sete anos após a primeira luta – como atração principal do UFC 286 na O2 Arena, em Londres.

É um retorno para Edwards, o campeão.

É uma chance de redenção para Usman, na rara posição de desafiante.

Derrubado por um chute na cabeça e no pescoço na quinta rodada em Salt Lake City em agosto, Usman – também conhecido como o “pesadelo nigeriano” – viu sua sequência de 15 vitórias consecutivas chegar ao fim. Mais uma vitória teria igualado o recorde de todos os tempos do UFC para um cara visto na época como o lutador peso por peso nº 1 do mundo.

A grande questão agora, sete meses depois, é o que ele tem? É uma que Edwards está perguntando em voz alta.

“O que ele muda?” disse o britânico nascido na Jamaica em entrevista à BT Sport, que está transmitindo a luta na Grã-Bretanha. “A maneira como ele lutou comigo pela última vez é a maneira como ele luta.

“Não consigo vê-lo no espaço de cinco, seis meses sendo um lutador totalmente diferente. Simplesmente não consigo ver isso acontecendo.”

Usman está ciente de que sua capacidade de se recuperar da primeira derrota em nove anos está sendo questionada por Edwards.

Sua resposta?

“É garantido quando você fala sobre coisas comuns e pessoas comuns”, disse Usman esta semana em Londres. “Quando algo assim – esse trauma – acontece, a maioria das pessoas fica perturbada com isso. Mas é quando você está falando sobre pessoas comuns.

“Leon Edwards e eu sabemos que não sou comum. Sou extraordinário.”

De fato, subestimar Usman é um jogo perigoso. Especialmente porque ele venceu Edwards na primeira luta desta trilogia em 2015 e controlava a segunda – no UFC 278 – antes do nocaute inesperado de seu rival, que se tornou o segundo campeão britânico do UFC e estendeu uma sequência de vitórias que se estende até maio de 2016.

Isso é um pedigree forte no show de sábado, fechando um card que inclui uma luta entre Justin Gaethje e Rafael Fiziev na categoria leve.

Promete ser uma noite emocionante para Edwards, que estará lutando quase três anos desde que uma luta contra Tyron Woodley no mesmo local teve que ser cancelada em meio ao início da pandemia de coronavírus.

Agora ele retorna como um campeão, ansioso por apenas sua segunda luta em quase dois anos e acreditando que Usman não será capaz de lidar com uma primeira luta no quintal de outra pessoa.

“Este é o show da minha cidade natal”, disse Edwards. “Nunca perdi no Reino Unido. Uso a torcida como energia. Só não consigo ver como ele vai lá e me derrota.”

Sem surpresa, Usman se sente diferente.

“Sim, claro que eu poderia ter esperado e dito ‘vamos fazer em Vegas ou algo assim, mas foi a oportunidade perfeita para vir aqui”, disse ele. “Isso só aumenta a história.”

E ele se sente energizado por ser o desafiante, para variar.

“Quando você começa a apenas defender, defender, defender, isso faz você ficar indiferente”, disse Edwards. “Fica repetitivo. Mas este, imediatamente encontrei no caminho para o hospital depois do (UFC) 278.

“Recebi a oportunidade de cair como campeão e subir novamente. E acho que isso é o mais importante para mim.”