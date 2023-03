UFC: Rússia recruta mercenários do MMA para guerra na Ucrânia

Atodos os fãs do mundo do Artes marciais mistas sabem da importância dos competidores de origem russa e caucasiana nos mais altos escalões do esporte, o UFC circuitos similares, um dos esportes em que atletas russos e de origem Vladimir PutinOs países aliados da China são livres para participar.

Isso, claro, pressupõe a existência de uma ampla base de aspirantes que estão lapidando suas habilidades em academias e circuitos de base.

Segundo o Institute for the Study of War (ISW), esses são os novos alvos da campanha de recrutamento do Wagner Group, o grupo militar que apoia os esforços de guerra da Rússia ao posicionar mercenários em lugares como a África central, a Síria e agora, a maioria notavelmente, durante a guerra na Ucrânia.

Quem é o Grupo Wagner?

O Grupo Wagner ganhou as manchetes por recrutar recrutas do sistema penal russo – cerca de 50.000 deles – que receberam a promessa de perdão em troca de seis meses de serviço militar.

No entanto, essa base de recrutamento foi fechada no início deste ano.

Yevgeny Prigozhino chefe visível de Wagner, insinuou que isso se devia a um veto, que aponta para rivalidades dentro do Estado russo sobre a condução da guerra e o poder exercido pelo exército regular e pelo Grupo Wagner.

Fontes especializadas no acompanhamento da campanha militar também falam do alto índice de baixas nas forças de Wagner, o que obrigaria a um alto índice de reforço de tropas.

Novos centros de recrutamento

De acordo com relatórios do ISW com referência à mídia russa, o Wagner Group abriu pelo menos três novos centros de recrutamento em clubes esportivos russos, em uma ação anunciada pelo próprio Prigozhin.

As novas bandeiras de recrutamento de Wagner estariam localizadas nas instalações esportivas do Dínamo Samara, no Antares Club em Rostov e na sede da Federação Russa de Boxe em Tjumen (Sibéria Ocidental).

A mídia russa também informou que o próprio grupo Wagner teria aberto um clube, chamado Wagnernyok, em São Petersburgo.

Os esforços de Wagner, de acordo com a mídia, visam principalmente os praticantes de artes marciais mistas.

Há algumas semanas, lutador de MMA Hayk Gasparyanagora um mercenário do Wagner Group, foi pessoalmente condecorado pelo presidente russo Vladimir Putin com a Ordem do Valor por seu serviço na guerra na Ucrânia.

Gasparyan, no entanto, foi recrutado para o contingente de condenados, pois foi condenado a sete anos por assalto à mão armada.

“Eu já sirvo a Rússia”, disse Gasparyan a Putin quando recebeu a medalha.