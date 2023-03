UFC: UFC 258: Grasso é a primeira mexicana a conquistar o cinturão após finalizar Shevchenko

Alexa Grasso (16-3-0) passou a ser o novo UFC indiscutível campeão peso-mosca do mundo após derrotar Valentina Shevchenko (23-4-0) por finalização na marca de 4:34 da quarta rodada no sábado na T-Mobile Arena no evento co-principal de UFC 258.

Grasso, de 29 anos, é oficialmente a primeira mexicana a conquistar o cinturão do UFC e o fez contra um oponente dominante.

Dustin Poirier dá um tapa em homem que segura cartaz com mensagem desrespeitosa sobre sua esposa

Shevchenko, de 34 anos, defendeu com sucesso seu status de campeã sete vezes consecutivas antes de enfrentar Grasso.

A finalização de Grasso no quarto assalto é um sinal de como ela cresceu como lutadora porque era considerada uma mera boxeadora.

O quarto assalto começou rápido, com Shevchenko falhando em uma tentativa de queda. Shevchenko já havia controlado a luta com seu controle de solo.

Alexa Grasso finaliza luta clássica

Grasso estava à espreita na quarta rodada, enquanto Shevchenko continuava recuando e procurando um contra-ataque.

Shevchenko resistiu a uma tentativa de queda de Grasso, que sofreu alguns danos enquanto procurava um grande golpe.

O lutador mexicano então pulou nas costas de Shevchenko após evitar um chute a um minuto do fim do quarto round.

Grasso superou vários contratempos nas primeiras rodadas para torná-la uma luta equilibrada que ela acabou terminando de forma espetacular.

Ela fez seu oponente peso-mosca bater com um mata-leão para se juntar ao companheiro mexicano Brandon Moreno como atual campeão do UFC.