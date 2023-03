UFC: UFC 258: Jon Jones bate Ciryl Gane para conquistar o cinturão dos pesados

Jon “Bones” Jones (27-1-0, 1 NC) é o novo UFC campeão mundial indiscutível dos pesos pesados ​​após uma vitória no primeiro round sobre Ciryl “Bon Gamin” Gane (11-2-0) sábado na T-Mobile Arena no evento principal de UFC 258.

Jones, 35, fez Gane bater na marca de 2:04 do primeiro tempo para ganhar o cinturão do título em sua estreia no peso pesado, três anos após sua última luta.

Dustin Poirier dá um tapa em homem que segura cartaz com mensagem desrespeitosa sobre sua esposa

Gane, 32, chutou Jones na região inferior com menos de 10 segundos de competição, levando a um tempo limite oficial que durou quase meio minuto.

Jones então levou Gane ao chão e fez seu oponente peso-pesado bater com um estrangulamento fácil.

Em sua entrevista pós-luta com Joe RoganJones chamou seu próximo oponente, Stipe Miocic.

Jon Jones, o CABRA?

Jones finalizou balindo como o “GOAT” que ele é e dançou pelo octógono com um sorriso no rosto.

Ele entrou na luta como o maior lutador de todos os tempos no esporte, mas a vitória dominante cimenta sua UFC legado.

Jones agora é apenas um dos cinco campeões dos meio-pesados ​​a também ganhar o cinturão dos pesos pesados ​​e o primeiro a fazê-lo em sua primeira tentativa.

O UFC 258 o card principal estava cheio de finalizações emocionantes, incluindo Alexa Grasso destronando Valentina Shevchenko no evento co-principal.