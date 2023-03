UFC: UFC 285: Jon Jones pode ser pesado demais para durar cinco rounds contra Ciryl Gane

Jon Jones está pronto para fazer sua estreia no peso pesado no sábado, na T-Mobile Arena, na luta principal do UFC 285 contra Ciryl Gane depois de não lutar desde fevereiro de 2020.

Jones, 35, pesava 248 libras na sexta-feira, 44 libras a mais do que em sua última luta, uma vitória dos meio-pesados ​​por decisão sobre Dominick Reyes no UFC 247.

O ex-campeão dos meio-pesados ​​pesava 204 libras em sua luta anterior, então os fãs estão um pouco preocupados que ele não consiga durar cinco rodadas contra Gane, especialmente depois de vê-lo se cansar em uma rápida sessão de grappling com Bo Nickal.

“Pude conhecê-lo [Jon Jones] ontem no [UFC Performance Institute]”, disse Nickal. “Ele tentou me derrubar, mas eu obviamente enfiei isso e corri e fiquei atrás dele e outras coisas. Mais uma vez, muito grato por estar no card, e ele é definitivamente um cara que, seu estilo de luta, eu gostaria de imitar.

“Ele tinha uma pegada muito forte, mas no geral, era apenas wrestling direto, então eu tive uma grande vantagem.”

Nickal, 27, fará sua estreia no octógono contra Jamie Pickettmas também estará ansioso para ver Jones fazer seu retorno.

“Eu tenho Jones, 100 por cento”, disse Nickal. “Não tenho dúvidas de que ele vai [win]. É claro que ele está parado há muito tempo, não luta há um tempo, mas acho que ele vai entrar e se sair muito bem. Ele é um cara, de novo, quando está na pressão, ele é o melhor, ele só sabe lutar e sabe vencer. Acho que isso é ainda maior do que ser um grande lutador, é ele saber vencer. Eu prevejo que ele conseguirá a vitória e fará isso de maneira espetacular.

“Ele vai ficar bem neste fim de semana, tenho certeza. Estou muito animado para vê-lo lutar. Muita expectativa com ele chegando no peso pesado, e Eu acho que ele provavelmente terá seu melhor desempenho de todos os tempossó porque há mais pressão e mais olhos e ele é um cara que se sai melhor quando os holofotes estão sobre ele.”

Jones, que defendeu seu cinturão dos meio-pesados ​​11 vezes, um recorde no UFC, só vai aumentar seu incrível legado com um campeonato de pesos pesados.