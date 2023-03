UFG GO: edital de processo seletivo oferece19 vagas para professor substituto

A Universidade Federal de Goiás (UFG – GO) está com inscrições abertas para processo seletivo que visa o preenchimento de vagas para professor substituto.

Os candidatos devem comprovar nível superior com especialização (pós-graduação, mestrado ou doutorado) nas respectivas áreas para concorrer a uma das vagas.

Os salários oferecidos pelo UFG – GO variam entre R$ 2.236,32 a R$ 4.431,43.

Vagas e campos de atuação UFG – GO

A Universidade Federal de Goiás (UFG – GO) oferece, ao todo, 19 vagas para contrato imediato, além de vagas para formação de cadastro reserva, conforme segue abaixo:

Cargos e vagas:

Farmacologia – 1 vaga;

Jornalismo de Imagem – 1 vaga;

Educação Matemática – 1 vaga;

Regulação Econômica e Políticas Públicas em Transportes – 1 vaga;

Histologia e Embriologia – 1 vaga;

Física – 1 vaga;

Matemática/ Estatística – 1 vaga;

Educação Musical, Estágio Supervisionado e Canto – 1 vaga;

Violino, Música de Câmara e Percepção Musical – 1 vaga;

Violoncelo e Música de Câmara – 1 vaga;

Violão em Conjunto e Linguagem Musical – 1 vaga;

Psiquiatria – 1 vaga;

Engenharia de Produção – 1 vaga;

Língua Francesa – 1 vaga;

Tecnologias Construtivas e Patrimônio – 1 vaga;

Patologia Animal – 1 vaga;

Ciência Política – 1 vaga;

Enfermagem em Atenção Psicossocial – 1 vaga;

Design, Design de Produto, Design de Ambientes, Desenho, Sustentabilidade e Materiais – 1 vaga.

Para se candidatar a uma das vagas, o candidato precisa ter nível superior.

Fora isso, o candidato também deve ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso dos candidatos de sexo masculino) e comprovar aptidão física e mental para assumir o cargo.

Quer saber mais sobre os requisitos necessários para ingresso em serviços públicos? Clique aqui e assista o conteúdo especial sobre o assunto.

Os salários variam entre R$ 2.236,32 a R$ 4.431,43, mais beneficios, para uma jornada de trabalho entre 20 a 40 horas semanais.

Inscrições UFG – GO

Os interessados em concorrer a uma das vagas do UFS – SE devem realizar a inscrição entre os dias 13 de março de 2023 a 22 de março de 2023, diretamente pelo site da Universidade.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00.

Isenção da taxa de inscrição

O benefício de isenção do pagamento da taxa de inscrição poderá ser concedido ao candidato que preencher os requisitos estabelecidos no Decreto nº 6.593/2008 e na Lei nº 13.656/2018, mediante solicitação expressa.

O candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico – ou que for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007, poderá requerer isenção da taxa de inscrição.

O candidato que pretende fazer uso do direito estabelecido tem 2 (dois) dias corridos a partir do início do período das inscrições, para requerer a isenção da taxa de inscrição através do preenchimento do Número de Identificação Social (NIS) na ficha de inscrição.

O candidato membro da família de baixa renda deverá apresentar no ato da inscrição do concurso a declaração de atendimento desta condição.

O candidato que for doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, nos termos da Lei Federal nº 13.656/2018, poderá requerer isenção da taxa de inscrição.

Atribuições de cargo UFG – GO

Professor substituto

Dar uma aula temporariamente enquanto o professor permanente não está disponível:

Trabalhar de forma esporádica, mediante solicitação;

Substituir um professor por um período prolongado e designado;

Cobrir aulas durante uma licença médica ou sabática;

Fornecer instruções e revisar o material da aula conforme estabelecido no plano de aula;

Avaliar o dever e outras tarefas e podem supervisionar testes ou exames.

Etapa processo seletivo UFG – GO

O processo seletivo para a UFG – GO contará com unicamente com prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período de tempo a critério da instituição de ensino.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações sobre o processo seletivo da UFG GO.