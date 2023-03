UFG oferta 30 mil vagas em curso de qualificação profissional EaD

Integrante da Rede UNA-SUS (UNA-SUS/UFG), a Universidade Federal de Goiás (UFG) está com inscrições abertas para o preenchimento de 30 mil vagas em curso de qualificação profissional na modalidade de Educação a Distância (EaD) intitulado “Como o uso de certificação digital promove a validade jurídica de assinaturas digitais no Brasil?”.

As inscrições devem ser feitas on-line, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponível no site da UNA-SUS. De acordo com as diretrizes, as inscrições são gratuitas.

Conforme a descrição apresentada pela UNA-SUS UFG, o curso tem carga horária total de 10 horas e tem como público-alvo gestores municipais, estaduais e distritais de saúde; profissionais de saúde com nível médio ou superior, preferencialmente, aqueles que compõem as equipes da Estratégia de Saúde da Família e utilizam prontuário eletrônico para os registros da informação em saúde; profissionais da tecnologia da informação. Demais interessados no tema também poderão participar do curso.

Sobre o curso

O curso apresenta a aplicação da Certificação Digital na área da saúde, promovendo a efetividade esperada na Segurança da Informação em Saúde do Paciente. O Certificado Digital e a Assinatura Digital são necessários para promover os benefícios do ambiente digital, tais como precisão das informações e agilidade de serviços.

De acordo com a instituição, as aulas do curso de qualificação profissional online são ministradas através da plataforma UNA-SUS. Desse modo, através da plataforma os estudantes terão acesso a videoaulas, mapas, infográficos, fluxograma, questionários com feedbacks automatizados, podcasts e outros materiais complementares. Após a conclusão doo curso, os estudantes terão direito à certificação emitida pela UFG.

Além desse curso, é possível encontrar diversos outros cursos ofertados gratuitamente através da plataforma UNA-SUS. A plataforma conta com a oferta de mais de 370 cursos para todo o país.

Confira o site da UNA-SUS para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também IFNMG abre período de inscrição para o Vestibular Simplificado 2023; saiba mais.