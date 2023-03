UFJF: segunda lista de reclassificação do Pism 2023 está disponível

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) divulgou nessa última semana uma nova lista de aprovados através do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2023. Desse modo, os candidatos que fizeram as provas do Módulo III já podem consultar a 2ª lista de reclassificação do Pism no site da UFJF.

Ao todo, a universidade convocou 33 novos alunos. As vagas são para candidatos inscritos em cursos disponibilizados no campus sede e no de Governador Valadares.

De acordo com o cronograma da UFJF, os convocados nesta 2ª reclassificação deverão realizar a pré-matrícula até as 23h59 deste domingo, dia 12 de março. O procedimento é obrigatório para garantir a vaga e deve ser feito on-line, exclusivamente por meio do site da universidade.

Além disso, para confirmar a matrícula, os estudantes devem, obrigatoriamente, encaminhar a documentação exigida remotamente entre os dias 14 e 17 de março, ou seja, a partir da próxima terça-feira.

Como foi o Pism 2023?

A aplicação das provas do Pism 2023 aconteceu nos dias 3 e 4 de dezembro. Os locais de prova foram em Governador Valadares (MG), Juiz de Fora (MG) Muriaé (MG), Petrópolis (RJ) e Volta Redonda (RJ).

As provas dos Módulos I e II foram compostas por 20 questões objetivas e 8 discursivas em cada dia da seleção, enquanto as provas do Módulo III foram constituídas por questões objetivas e discursivas sobre conteúdos gerais e específicos.

De acordo com o edital, a oferta total da UFJF é de 2.263 vagas em 75 cursos de graduação para os aprovados no Módulo III do Pism 2023. Do total, 1.903 oportunidades são para os cursos do campus Juiz de Fora, enquanto outras 360 são para os cursos de Governador Valadares.

A UFJF ainda não divulgou os desempenhos dos participantes dos Módulos I e II. A divulgação das notas e espelho do Cartão-Resposta está marcada para o dia 14 de março de 2023, a partir das 15h, com recebimento de recursos no dia seguinte, das 9h às 16h. O desempenho final dos dois módulos será publicado no dia 23 de março.

