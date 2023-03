Ufopa publica edital do PSR 2023 com a oferta de 1,4 mil vagas

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) já divulgou o edital de abertura do Processo Seletivo Regular Unificado (PSR) 2023. Ao todo, a universidade está ofertando 1.410 vagas nessa edição do PSR. As vagas são para 42 opções de cursos de graduação ministrados no Campus Santarém e dos campi regionais.

De acordo com o edital, o período de inscrição para o PSR 2023 será do dia 13 de março ao dia 15 de abril. Os interessados deverão realizar as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do site da Ufopa. As inscrições são gratuitas.

No momento da inscrição, o candidato deverá informar todos os dados solicitados no formulário eletrônico, incluindo as informações sobre o seu perfil socioeconômico, e a opção de curso.

O edital estabelece ainda que poderão participar do PSR 2023 somente os estudantes que já tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente e que tenham feito uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aceitas pela Ufopa para fins de classificação.

A seleção dos candidatos será feita exclusivamente com o aproveitamento do desempenho no Enem. Desse modo, os candidatos poderão se inscrever com as notas de uma das edições do exame de 2018 a 2022.

Oferta de vagas

Segundo a universidade, das 1.410 vagas ofertadas, 1.130 são para os cursos do Campus Santarém, 36 para o curso do Campus Alenquer, 36 para o curso do Campus Monte Alegre, 64 para os cursos do Campus Oriximiná, 36 para o curso do Campus Itaituba, 72 para os cursos do Campus Juruti e 36 para o curso do Campus Óbidos.

Há a reserva de 708 vagas para o sistema de ingresso por cotas sociais. Desse modo, essas vagas são exclusivas para estudantes que tenham cursado todo o Ensino Médio em escolas da rede pública.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

