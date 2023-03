UFPE abre matrículas do Vestibular de Dança e Música 2023/1

O período de inscrição para o Vestibular de Dança e Música 2023/1 da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) está aberto. De acordo com o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 3 de abril.

Conforme as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, por meio do preenchimento deste formulário eletrônico. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais).

Após o preencher o formulário os candidatos receberão por e-mail orientações para complementar a inscrição. A UFPE enviará para o candidato o login e a senha para acessar a plataforma STIDocs e realizar a inscrição no processo seletivo. De acordo com o cronograma, o prazo para o envio da documentação necessária será do dia 5 de abril até as 23h59 do dia 11 de abril.

Vestibular de Dança

Conforme o edital, o processo seletivo contará com três fases. Na primeira fase os estudantes serão selecionados a partir do desempenho obtido no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Portanto, somente aqueles que tenham feito uma das edições do Enem ocorridas entre 2018 e 2022 poderão participar da seleção.

Os aprovados nessa primeira fase estarão aptos para o Teste de Habilidade Específica de Dança (THED), que contará com o envio de um vídeo e com uma entrevista por videochamada. Para os candidatos aos curso de Música, a UFPE aplicará as provas de Instrumento/Canto, Prova de Percepção Musical ou Teoria Musical.

Vagas e resultados

A divulgação do resultado do Vestibular de Dança 2023/1 está prevista para o dia 28 de abril, enquanto o início das aulas será no dia 29 de maio.

De acordo com o edital, ao todo, a UFPE está ofertando 30 vagas para o curso de Dança ministrado no Campus Recife. Para o curso de licenciatura em Música, a oferta será de 60 vagas, sendo com 30 vagas para ingresso em 2023/1 e outras 30 para entrada para 2023/2.

Para o curso de bacharelado em Instrumento são ofertadas 18 vagas distribuídas pelas habilitações: Flauta Transversa, Oboé, Clarineta, Fagote, Saxofone, Violino, Viola, Violoncelo, Contrabaixo Acústico, Trompete, Trombone, Trompa, Cravo, Piano, Violão, Flauta Doce e Percussão.

Acesse o site da UFPE para mais detalhes.

