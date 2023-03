UFPel divulga Processo Seletivo com oferta de mais de 2,6 mil vagas

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) publicou o edital de abertura do Processo Seletivo Complementar 2023, que conta com a oferta de mais de 2,6 mil vagas em diversos cursos de graduação. Conforme o edital, as vagas ofertadas são para ingresso no 1º semestre letivo de 2023.

Ainda de acordo com o edital, as inscrições para o Processo Seletivo Complementar serão recebidas no período das 8h do dia 20 às 23h59 do dia 25 de março. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente on-line, com o envio dos documentos solicitados por meio do site da UFPel. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Serão recebidas inscrições para transferência, reopção, reingresso, portador de diploma e retomada de estudos. Nesse sentido, a seleção é voltada para quem já tenha mantido vínculo com a Educação Superior. Os candidatos podem consultar no edital quais documentos serão necessários para cada modalidade de seleção.

Seleção

Ainda de acordo com o edital, a seleção dos candidatos será feita pelo respectivo colegiado de curso. O colegiado avaliará os aproveitamentos de disciplinas com base na documentação entregue no período de inscrição, somente dos candidatos homologados e de acordo com os critérios estabelecidos no edital. A análise será feita no período de 10 a 28 de abril.

A divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 5 de maio, com o recebimento de recursos entre os dias 8 e 10 do mesmo mês. Após a análise dos recursos, a universidade publicará o resultado final no dia 19 de maio.

Ao todo, a UFPel está ofertando 2.607 vagas para ingresso em 77 opções de cursos de graduação ministrados presencialmente. Haverá reserva de vagas de acordo com o estabelecido na Lei de Cotas (Lei Nº 12.711/2012). Desse modo, há vagas exclusivas para pessoas que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, com recorte de renda e percentual para pretos, pardos e indígenas. Há também reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD).

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

