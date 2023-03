UFTPR lança edital com retomada do Vestibular após mais de 10 anos

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) lançou nesta terça-feira, dia 14 de março, o edital do Vestibular 2023/2. O evento de lançamento do edital foi feito no período da manhã, com a presença dos diretores-gerais dos 13 campi da UTFPR e com transmissão por meio de live, no canal do YouTube da universidade.

A publicação do edital na tarde de hoje (14) marca a retomada do Vestibular da UTFPR em seu formato tradicional após 13 anos. Na última década a universidade utilizou somente o Sistema de Seleção Unificada (SiSU) como forma de ingresso para seus cursos de graduação.

De acordo com a UTFPR, o retorno do vestibular começou a ser discutido em 2021 por uma comissão com membros de todas as Diretorias de Graduação da Universidade. O Conselho Universitário (Couni) aprovou a retomada do processo seletivo em setembro de 2022.

Vestibular 2023/2

Conforme estabelecido por meio de edital, a oferta total da universidade será de 3.006 vagas para 107 opções de cursos de graduação. Há oportunidades para as áreas de engenharias, exatas e licenciaturas.

Metade das vagas estão reservadas para o cumprimento do Programa de Ações Afirmativas. Desse modo, essas vagas são exclusivas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública. Haverá também vagas exclusivas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, para pretos, pardos ou indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

As vagas estão distribuídas entre os cursos de graduação ministrados nas cidades de Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo.

Inscrições

Ainda de acordo com o edital, as inscrições para o Vestibular 2023/2 serão recebidas no período de 27 de março a 9 de maio. Os interessados deverão realizar as inscrições por meio do site da UTFPR.

Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 150,00. Os estudantes de baixa renda poderão solicitar a isenção da taxa no período de 27 de março a 12 de abril.

A aplicação das provas está marcada para o dia 4 de junho. Conforme o edital, a UTFPR aplicará uma prova objetiva composta por 60 questões de conhecimentos gerais e uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Acesse o site da universidade para mais detalhes.

