UFU recebe inscrições para especialização na área da Saúde até 7 de março

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) está com as inscrições abertas para Processo Seletivo do curso de especialização em Gestão Pública e Saúde. O curso é ofertado através da Universidade Aberta do Brasil (UAB), na modalidade de Educação a Distância (EaD).

De acordo com o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 7 de março, próxima terça-feira. As inscrições devem ser feitas online, por meio deste site. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 150,00.

Conforme indicado no edital, poderão participar da seleção alunos egressos de cursos de graduação de longa duração (graduação plena – bacharelados ou licenciaturas) e tecnólogos graduados em curso de nível superior reconhecido pelo MEC.

Seleção

A classificação dos inscritos será feita por meio de sorteio eletrônico, de modo que não haverá aplicação de provas. O sorteio está previsto para o dia 15 de março, com publicação do resultado no dia 17 seguinte.

Ao todo, a UFU está ofertando 150 vagas para a especialização em Gestão Pública e Saúde. As oportunidades estão distribuídas entre os polos de Araxá, Uberlândia, Ituiutaba, Uberaba e Patos de Minas. Conforme o edital, para cada polo a UFU oferta 30 vagas, sendo 22 para ampla concorrência, 2 vagas para pessoas com deficiência e 6 para candidatos pretos, pardos ou indígenas.

Sobre o curso

Apesar de ser EaD, o curso contará com encontros presenciais para fins avaliativos. Esses encontros serão aos sábados, em datas determinadas previamente pela coordenação do curso. A duração do curso é de 18 meses, com carga horária de 510 horas/aula. Ao todo serão 300 horas em disciplinas do Módulo Básico e 210 horas em disciplinas de cada Módulo Específico e um TCC.

