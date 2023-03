Última cena de luta de Jason David Frank, estrela de Power Rangers, do filme final

Reproduzir conteúdo de vídeo



Jason David Frank mostra suas habilidades em artes marciais mistas em seu último papel no cinema … e temos um vídeo exclusivo dele arrasando no que acabou sendo o último show do falecido ator.

JDF é a estrela do próximo filme de ação “Legend of The White Dragon” … interpretando um fugitivo tentando limpar seu nome na cidade que ele lutou para proteger.

A estrela do falecido ‘Power Rangers’ vai do Ranger Branco ao Dragão Branco. O filme será lançado neste outono, coincidindo com o que seria o 50º aniversário de Jason.

Neste clipe de prévia, obtido pelo TMZ, o personagem de Jason enfrenta Marcos Dacascosoutro famoso artista marcial misto conhecido por seu trabalho em filmes de kung fu.

TMZ divulgou a história… Jason morreu por suicídio em novembro, com um amigo próximo nos dizendo que Frank estava lutando contra problemas de saúde mental e lutando contra a depressão.



Produtor Sean Schoenke disse ao TMZ … “Apesar da tremenda perda, a equipe de produção trabalhou incansavelmente para concluir o filme e garantir que ele atendesse aos altos padrões que Jason estabeleceu para si mesmo. O resultado é um poderoso e comovente tributo ao seu talento e dedicação.”

Além de atuar em ‘White Dragon’, Jason também foi um dos produtores… e sua filha, Jenna Rae Franktem um papel coadjuvante.